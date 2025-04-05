Успішні операції ГУР — Буданов розповів подробиці

Буданов розповів про одну з найуспішніших операцій ГУР
Українські спецпризначенці провели багато успішних операцій за час війни. Під час однієї з таких було звільнено агрегатний завод у Вовчанську, що на Харківщині.
Про це розповів начальник ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю Анні Максимчук, яке опублікували в суботу, 5 квітня.
Буданов про успішну операцію ГУР
"Проведені спеціальні операції вже є суспільно відомим об'єктом. Їх багато. За останній час, наприклад, це було звільнення агрегатного заводу у Вовчанську. Це була цікава операція з воєнної точки зору", — сказав Буданов.
Додамо, що територію Вовчанського агрегатного заводу звільнили 24 вересня 2024 року спецпідрозділи ГУР МО. Операцію здійснювали спецгрупи:
- "Стугна",
- "Парагон",
- РДК,
- "Юнгер",
- БДК,
- "Терор".
Бійці ГУР МО здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником.
Нагадаємо, ексзаступник начальника ГУР МО Ілля Павленко раніше повідомляв про те, що Кирило Буданов особисто працює у гарячих точках. За час його керівництва, за словами Павленка, ГУР стало однією з найтехнологічніших спецслужб світу.
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