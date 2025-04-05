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Буданов рассказал об одной из самых успешных операций ГУР

5 апреля 2025 20:16
Ольга Антоновская - редактор
Успешные операции ГУР — Буданов рассказал подробности
Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Украинские спецназовцы провели много успешных операций за время войны. Во время одной из таких был освобожден агрегатный завод в Волчанске, что на Харьковщине.

Об этом рассказал начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью Анне Максимчук, которое опубликовали в субботу, 5 апреля.

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"Проведенные специальные операции уже являются общественно известным объектом. Их много. За последнее время, например, это было освобождение агрегатного завода в Волчанске. Это была интересная операция с военной точки зрения", — сказал Буданов.

Добавим, что территорию Волчанского агрегатного завода освободили 24 сентября 2024 года спецподразделения ГУР МО. Операцию осуществляли спецгруппы:

  • "Стугна",
  • "Парагон",
  • РДК,
  • "Юнгер",
  • БДК,
  • "Террор".

Бойцы ГУР МО осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником.

Напомним, экс-заместитель начальника ГУР МО Илья Павленко ранее сообщал о том, что Кирилл Буданов лично работает в горячих точках. За время его руководства, по словам Павленко, ГУР стало одной из самых технологичных спецслужб мира.

Также мы недавно сообщали о том, что дроны подразделения Главного управления разведки уничтожили десантные катера врага. Это произошло во временно оккупированном Крыму.

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