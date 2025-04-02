Під керівництвом Буданова ГУР вийшло у ранг найтехнологічніших спецслужб світу

Начальник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Генерал Кирило Буданов особисто працює у гарячих точках та має безумовний авторитет серед бійців Головного управління розвідки, яке за його керівництва стало однією з найтехнологічніших спецслужб світу.

Про це у блозі на "Цензор.Нет" розповів ексзаступник начальника ГУР МО, генерал-майор Ілля Павленко.

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Одна з найтехнологічніших спецслужб світу

"Важлива риса нинішнього начальника ГУР МО України в тому, що він не "паркетний", а сам часто з’являється в гарячих точках разом зі своїми солдатами. Генерал Буданов має безумовний авторитет серед бійців та співробітників. І такий його стиль управління довів свою ефективність", - наголосив Павленко.

За його словами, "кігті гурівської сови" — повсюди. І хоч не всі ці площини протистояння з агресором видимі, але вже четвертий рік поспіль ми бачимо втілення плану "тисячі тактичних порізів" Росії з боку української воєнної розвідки. Сукупно вони дають результат та насправді ослаблюють Москву.

"Операції в тилу ворога, спрямовані на підрив логістики та знищення воєнних злочинців. Кібероперації та успішні атаки на об’єкти військово-промислового комплексу ворога. Окремої уваги заслуговує кампанія знищення та ураження кораблів чорноморського флоту РФ (15 суден!), а віднедавна і знищення повітряних цілей російських окупантів поблизу Криму. Ударні морські дрони "Маґура" і майстерність їхніх інженерів та операторів вивели ГУР у ранг найтехнологічніших спецслужб світу", — підкреслив ексзаступник Буданова.

Він додав, що ГУР також вміє вдало проводити ІПСО — складні, багатовекторні. Розвідка здатна бити в московські сакральні місця, навіть у сам Кремль, викриваючи світу російські блеф-карти, які вони називають червоними лініями.

"Воїни ГУР, зрештою, першими серед структур Сил безпеки та оборони України перенесли війну на територію агресора. Визнання серед українського суспільства та світу ― справа високої відповідальності, адже встановлена генералом Будановим та його бійцями планка вимагає працювати ще наполегливіше, досягати вищих результатів заради захисту національної безпеки та інтересів України", — зазначив ексрозвідник

На його переконання, хоча спроби втихомирити Росію та укласти з нею перемир’я тривають, але навіть якщо допустити їхнє завершення укладенням миру, для ГУР протистояння аж ніяк не завершиться.

"Послаблення військових, економічних та дипломатичних можливостей Росії залишатиметься пріоритетним завданням для спецслужби на довгі десятиліття, а може й довше. Одвічна загроза з боку Росії залишатиметься, доки вона не зміниться ― брехлива Москва втратила людську подобу. Українці дуже довго вважатимуть її ворогом. Країною, яка підступно напала ― без причини. Країною, яка вбивала дітей. Викрадала дітей. Вчинила воєнних злочинів для тривалого, але необхідного трибуналу. І якщо міжнародне право раптом виявиться безсилим (ризики очевидні), то справедливість за злочини, які не мають строків давності, забезпечуватиме кіготь сови, що може з’явитися будь-коли і будь-де", — констатував Ілля Павленко.

Нагадаємо, 1 квітня у ГУР показали знищення десантних катерів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Раніше ГУР перехопило розмову росіян, в якій обговорювали можливість ударів по Кремлю.