Под руководством Буданова ГУР вышло в ранг самых технологичных спецслужб мира

Начальник ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Генерал Кирилл Буданов лично работает в горячих точках и имеет безусловный авторитет среди бойцов Главного управления разведки, которое под его руководством стало одной из самых технологичных спецслужб мира.

Об этом в блоге на "Цензор.Нет" рассказал экс-заместитель начальника ГУР МО, генерал-майор Илья Павленко.

Читайте также:

Одна из самых технологичных спецслужб мира

"Важная черта нынешнего начальника ГУР МО Украины в том, что он не "паркетный", а сам часто появляется в горячих точках вместе со своими солдатами. Генерал Буданов имеет безусловный авторитет среди бойцов и сотрудников. И такой его стиль управления доказал свою эффективность", — подчеркнул Павленко.

По его словам, "когти гуровской совы" — повсюду. И хотя не все эти плоскости противостояния с агрессором видимы, но уже четвертый год подряд мы видим воплощение плана "тысячи тактических порезов" России со стороны украинской военной разведки. Совокупно они дают результат и на самом деле ослабляют Москву.

"Операции в тылу врага, направленные на подрыв логистики и уничтожение военных преступников. Кибероперации и успешные атаки на объекты военно-промышленного комплекса врага. Отдельного внимания заслуживает кампания уничтожения и поражения кораблей черноморского флота РФ (15 судов!), а с недавних пор и уничтожение воздушных целей российских оккупантов вблизи Крыма. Ударные морские дроны "Магура" и мастерство их инженеров и операторов вывели ГУР в ранг самых технологичных спецслужб мира", — подчеркнул экс-заместитель Буданова.

Он добавил, что ГУР также умеет удачно проводить ИПСО — сложные, многовекторные. Разведка способна бить в московские сакральные места, даже в сам Кремль, разоблачая миру российские блеф-карты, которые они называют красными линиями.

"Воины ГУР, в конце концов, первыми среди структур Сил безопасности и обороны Украины перенесли войну на территорию агрессора. Признание среди украинского общества и мира — дело высокой ответственности, ведь установленная генералом Будановым и его бойцами планка требует работать еще упорнее, достигать высоких результатов ради защиты национальной безопасности и интересов Украины", — отметил экс-разведчик.

По его убеждению, хотя попытки утихомирить Россию и заключить с ней перемирие продолжаются, но даже если допустить их завершение заключением мира, для ГУР противостояние отнюдь не завершится.

"Ослабление военных, экономических и дипломатических возможностей России будет оставаться приоритетной задачей для спецслужбы на долгие десятилетия, а может и дольше. Извечная угроза со стороны России будет оставаться, пока она не изменится — лживая Москва потеряла человеческий облик. Украинцы очень долго будут считать ее врагом. Страной, которая коварно напала — без причины. Страной, которая убивала детей. Похищала детей. Совершила военных преступлений для длительного, но необходимого трибунала. И если международное право вдруг окажется бессильным (риски очевидны), то справедливость за преступления, которые не имеют сроков давности, будет обеспечивать коготь совы, который может появиться в любое время и в любом месте", — констатировал Илья Павленко.

Напомним, 1 апреля в ГУР показали уничтожение десантных катеров российских оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Ранее ГУР перехватило разговор россиян, в котором обсуждали возможность ударов по Кремлю.