Акции в поддержку пленных — Буданов прокомментировал

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: скриншот

Едва ли не каждую неделю в разных городах Украины проводят акции в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Однако это может навредить самим защитникам.

Об этом рассказал начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью Анне Максимчук, которое опубликовали в субботу, 5 апреля.

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Буданов об акциях в поддержку пленных

Кирилл Буданов пояснил, что понимаю боль украинцев, которые стремятся как можно быстрее вернуть родных домой. Несмотря на это, акции в поддержку военнопленных и пропавших без вести в большинстве приносят вред, убежден он.

"Это вредит, все же знают об этом. Но в конце концов я и людей понимаю. Им надо чувствовать, что они что-то делают для того, чтобы их родные вернулись, хотя, в конце концов, они делают только проблемы. Всем это известно, я думаю, что и для большинства этих людей это известно. Это больше психологическое", — сказал начальник ГУР.

Напомним, Кирилл Буданов также в интервью рассказал об успешных операциях ГУР, которые провели за время войны. Он отметил, что таких было много и озвучил детали одной из них.

Также начальник Главного управления разведки высказался о людях, которые не хотят защищать Украину. По словам Буданова, их нельзя называть гражданами.