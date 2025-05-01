Вибори в Україні — скільки людей підтримали б Залужного, Буданова та Білецького

Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У разі проведення виборів до Верховної Ради "військові партії" посла у Британії та ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова та командира Третьої окремої штурмової бригади Андрія Білецького подолали б пʼятивідсотковий прохідний бар’єр. Опитування свідчать про наявність стабільної підтримки серед виборців.

Результати закритого опитування опублікувало видання "NV Бізнес".

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Партії Залужного, Буданова та Білецького

У другому турі виборів умовна партія Залужного може розраховувати на підтримку понад 30% виборців.

Політичні проєкти, пов’язані з Будановим і Білецьким, також долають 5% бар’єр.

"На парламентських виборах умовна політична сила Валерія Залужного отримала б понад 30% голосів, ребрендована "Слуга народу" — близько 20%, а "Європейська солідарність" — закрила б трійку лідерів із показником близько 6%. При цьому пʼятивідсотковий бар'єр могли б подолати також дві окремі сили, пов’язані з військовими лідерами — Кирилом Будановим і Андрієм Білецьким", — йдеться у матеріалі.

Вибори президента

Стосовно виборів лідера України, то результати залежатимуть від того, хто стане головним опонентом Володимира Зеленського.

У разі виходу до другого туру виборів Володимира Зеленського та Петра Порошенка, чинний глава держави може отримати понад 70% голосів, а Порошенко — трохи більше ніж 25% підтримки виборців.

Натомість у разі, якщо у другому турі Зеленському протистоятиме Залужний, чинний лідер зазнає поразки з розривом понад 20%.

Нагадаємо, нардепка Ніна Южаніна вважає, що вибори президента можуть обійтися дешевше, ніж непродуктивні витрати з бюджету України.

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що говорити про проведення виборів можна лише після завершення війни.