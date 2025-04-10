Вибори президента в Україні — Єрмак розповів, чи плануються вибори

Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Проведення виборів в Україні можливе лише після завершення війни. Поки що немає чіткої інформації щодо переговорів між Україною та Росією, тож говорити про підготовку до виборчого процесу наразі передчасно.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю для італійської газети Corriere della sera.

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Журналісти звернулися до нього з проханням прокоментувати інформацію щодо нібито підготовки виборів на літо.

"Абсолютна нісенітниця. Неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії. Спочатку війна повинна закінчитися, тільки потім можна голосувати", — сказав Єрмак.

При цьому він визнав, що перспективи самого факту майбутніх переговорів усе ще залишаються "туманними".

"У нас немає інформації. Нічого конкретного немає. Вони відбудуться найближчим часом, але фіксованих дат немає", — зауважив керівник Офісу президента України.

У низці ЗМІ навіть з'являлися повідомлення, що вибори уже заплановані на липень 2025 року, проте в Офісі Президента відреагували на такі заяви і спростували цю інформацію.

Своєю чергою колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний висловився щодо чуток про свою кандидатуру на виборах.