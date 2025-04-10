Выборы президента в Украине — Ермак рассказал, планируются ли выборы

Андрей Ермак. Фото: Reuters

Проведение выборов в Украине возможно только после завершения войны. Пока нет четкой информации о переговорах между Украиной и Россией, поэтому говорить о подготовке к избирательному процессу пока преждевременно.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью для итальянской газеты Corriere della sera.

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Журналисты обратились к нему с просьбой прокомментировать информацию о якобы подготовке выборов на лето.

"Абсолютная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала война должна закончиться, только потом можно голосовать", — сказал Ермак.

При этом он признал, что перспективы самого факта будущих переговоров все еще остаются "туманными".

"У нас нет информации. Ничего конкретного нет. Они состоятся в ближайшее время, но фиксированных дат нет", — отметил руководитель Офиса президента Украины.

В ряде СМИ даже появлялись сообщения, что выборы уже запланированы на июль 2025 года, однако в Офисе Президента отреагировали на такие заявления и опровергли данную информацию.

В свою очередь бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный высказался относительно слухов о своей кандидатуре на выборах.