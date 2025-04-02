Ексміністр Вадим Черниш заявив, що Україна готується до виборів

Урна для голосування. Фото: УНІАН

Ознаки початку виборчого процесу в Україні стають дедалі помітнішими. Однак умови, за яких він може відбутися, викликають занепокоєння.

Про це в ефірі програми Вечір.LIVE заявив колишній міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

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Черниш вважає, що Україна готується до виборів, але висловив сумнів щодо рівності умов

За його словами, попри посилення сигналів про можливі вибори, все ще незрозуміло, чи відповідатиме процедура стандартам демократії. Особливо це стосується рівного доступу кандидатів до інформаційного простору.

"Якщо інформаційне поле зараз буде залишатися підконтрольним, а кандидати не будуть у рівних умовах, я не переконаний, що в разі навіть проведення таких виборів вся процедура буде визнана європейськими країнами як демократична", — зауважив Черниш.

Він також зазначив, що в публічному просторі вже фігурують потенційні імена можливих кандидатів — це чинний президент Володимир Зеленський, а також генерали Валерій Залужний, Кирило Буданов і засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький.

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що команда Президента України готує сценарій виборів.

У низці ЗМІ навіть з'являлися повідомлення, що вибори уже заплановані на липень 2025 року, проте в Офісі Президента відреагували на такі заяви і спростували дану інформацію.

Своєю чергою колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний висловився щодо чуток про свою кандидатуру на виборах.