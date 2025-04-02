Экс-министр Вадим Черныш заявил, что Украина готовится к выборам

Урна для голосования. Фото: УНИАН

Признаки начала избирательного процесса в Украине становятся все более заметными. Однако условия, при которых он может произойти, вызывают беспокойство.

Об этом в эфире программы Вечір.LIVE заявил бывший министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

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По его словам, несмотря на усиление сигналов о возможных выборах, все еще непонятно, будет ли процедура соответствовать стандартам демократии. Особенно это касается равного доступа кандидатов к информационному пространству.

"Если информационное поле сейчас будет оставаться подконтрольным и кандидаты условно не будут в равных условиях, я не убежден, что в случае даже проведения таких выборов вся процедура будет признана европейскими странами как демократическая", — отметил Черныш.

Он также отметил, что в публичном пространстве уже фигурируют потенциальные имена возможных кандидатов — это действующий президент Владимир Зеленский, а также генералы Валерий Залужный, Кирилл Буданов и основатель батальона "Азов" Андрей Билецкий.

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что команда Президента Украины готовит сценарий выборов.

В ряде СМИ даже появлялись сообщения, что выборы уже запланированы на июль 2025 года, однако в Офисе Президента отреагировали на такие заявления и опровергли данную информацию.

В свою очередь, бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный высказался относительно слухов о своей кандидатуре на выборах.