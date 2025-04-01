Нардеп Гончаренко заявив, що у команді президента готують сценарій виборів

Виборча дільниця. Фото ілюстративне: УНІАНН

Народний депутат з "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що у команді Президента України Володимира Зеленського готують сценарій виборів. За його словами, реалізація залежить від завершення бойових дій.

Про це Олексій Гончаренко, посилаючись на власні джерела, повідомив в ефірі День.LIVE у вівторок, 1 квітня.

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"Якщо весною настане завершення бойових дій — у квітні чи травні — то далі якомога швидше проведуть президентські вибори", — стверджує Гончаренко.

За його словами, це обговорюють не на одній, а на багатьох нарадах.

Крім того, він впевнений, що партії "Слуга Народу" не буде, оскільки "цей бренд використаний", тому очікується щось нове.

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Гончаренко вважає, що завершення бойових дій в Україні залежить від лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

"Путін ніякого завершення не хоче. Якщо Трамп натисне на нього достатньо сильно — Путіна можна змусити до миру. В іншому випадку Путін на мир не піде", — наголосив нардеп.

Що передувало

Нагадаємо, видання The Economist повідомило, що Зеленський готується до проведення виборів в Україні. Терміном там назвали липень.

Згодом на цю інформацію відреагували в Офісі Президента. У команді лідера держави зазначили, що не було такої наради щодо проведення виборів у липні та доручення.

Також інформацію ЗМІ спростував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, засідань по цьому не було.