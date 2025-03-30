Зеленський може змінити думку щодо виборів під час війни — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін продовжують "підштовхувати" українського лідера Володимира Зеленського до проведення виборів під час війни. Водночас очільник Кремля неодноразово ставив під сумнів легітимність Зеленського.

Про це пише The Economist у неділю, 30 березня.

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Проведення виборів під час війни

"Вони підштовхували його до проведення виборів у розпал війни, не сумніваючись, що українські виборці зроблять їм послугу, усунувши його з посади", — йдеться у матеріалі.

Однак суперечки у Білому домі підвищили рейтинги українського лідера. На думку американських журналістів, в Україні нібито "ведеться серйозна підготовка" до того, що Зеленський "постане перед виборцями". Вони, посилаючись на урядові джерела, зазначають, що минулого тижня президент України начебто скликав нараду, аби доручити команді організацію голосування після повного припинення вогню.

Відомо, що першим етапом для запуску виборчого процесу в Україні є скасування воєнного стану — термін його дії спливає вже 8 травня. Водночас за законом, для проведення передвиборчої кампанії необхідно щонайменше 60 днів. У The Economist вважають, що це може відбутися на початку липня 2025 року.

Але деякі джерела стверджують, що кампанія триватиме три місяці, оскільки стільки часу треба для відновлення списків виборців у розпал війни.

Лідер найбільшої опозиційної партії в Україні та колишній президент Петро Порошенко заявив, що вибори можуть відбутися "в будь-який час з серпня по жовтень". Він вважає, що кампанія нібито розпочалася з рішення Зеленського про санкції проти нього.

Видання пише, що таким чином чинний президент "спробує застати суперників зненацька", аби нібито балотуватися на другий термін без опонентів. Водночас лідери опозиції наголошують, що швидше голосування в умовах війни неможливе: тисячі виборців перебувають за кордоном, на фронті або в окупації.

Позиція Путіна та Трампа щодо виборів

У матеріалі зазначають, що Путін і Трамп можливо, також не бажають швидких виборів. Ймовірно, вони вимагали проведення голосування, аби Зеленський пішов з посади.

Також йдеться, що вибори можуть допомогти Путіну дестабілізувати Україну навіть у разі перемоги Зеленського. Водночас прогнозується, що внутрішня нестабільність буде більшим ризиком для України у 2025 році, аніж бої на лінії фронту. У випадку проведення виборчої кампанії росіяни зможуть розгорнути свою кампанію.

Нагадаємо, Трамп розізлився на Путіна через продовження війни в Україні та пригрозив новими санкціями.

Також американський президент анонсував нову телефонну розмову з Путіним вже найближчим часом.