Зеленский может изменить мнение о выборах во время войны - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин продолжают "подталкивать" украинского лидера Владимира Зеленского к проведению выборов во время войны. В то же время глава Кремля неоднократно ставил под сомнение легитимность Зеленского.

Об этом пишет The Economist в воскресенье, 30 марта.

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Проведение выборов во время войны

"Они подталкивали его к проведению выборов в разгар войны, не сомневаясь, что украинские избиратели сделают им одолжение, устранив его с должности", — говорится в материале.

Однако споры в Белом доме повысили рейтинги украинского лидера. По мнению американских журналистов, в Украине якобы "ведется серьезная подготовка" к тому, что Зеленский "предстанет перед избирателями". Они, ссылаясь на правительственные источники, отмечают, что на прошлой неделе президент Украины якобы созвал совещание, чтобы поручить команде организацию голосования после полного прекращения огня.

Известно, что первым этапом для запуска избирательного процесса в Украине является отмена военного положения - срок его действия истекает уже 8 мая. В то же время по закону, для проведения предвыборной кампании необходимо не менее 60 дней. В The Economist считают, что это может произойти в начале июля 2025 года.

Но некоторые источники утверждают, что кампания продлится три месяца, поскольку столько времени нужно для восстановления списков избирателей в разгар войны.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии в Украине и бывший президент Петр Порошенко заявил, что выборы могут состояться "в любое время с августа по октябрь". Он считает, что кампания якобы началась с решения Зеленского о санкциях против него.

Издание пишет, что таким образом действующий президент "попытается застать соперников врасплох", чтобы якобы баллотироваться на второй срок без оппонентов. В то же время лидеры оппозиции отмечают, что быстрее голосования в условиях войны невозможно: тысячи избирателей находятся за рубежом, на фронте или в оккупации.

Позиция Путина и Трампа относительно выборов

В материале отмечают, что Путин и Трамп возможно, также не желают быстрых выборов. Вероятно, они требовали проведения голосования, чтобы Зеленский ушел с должности.

Также говорится, что выборы могут помочь Путину дестабилизировать Украину даже в случае победы Зеленского. В то же время прогнозируется, что внутренняя нестабильность будет большим риском для Украины в 2025 году, чем бои на линии фронта. В случае проведения избирательной кампании россияне смогут развернуть свою кампанию.

Напомним, Трамп разозлился на Путина из-за продолжения войны в Украине и пригрозил новыми санкциями.

Также американский президент анонсировал новый телефонный разговор с Путиным уже в ближайшее время.