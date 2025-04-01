Нардеп Гончаренко заявил, что в команде президента готовят сценарий выборов

Избирательный участок. Фото иллюстративное: УНИАНН

Народный депутат из "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что в команде Президента Украины Владимира Зеленского готовят сценарий выборов. По его словам, реализация зависит от завершения боевых действий.

Об этом Алексей Гончаренко, ссылаясь на собственные источники, сообщил в эфире День.LIVE во вторник, 1 апреля.

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Сценарий выборов в Украине

"Если весной наступит завершение боевых действий — в апреле или мае — то дальше как можно скорее проведут президентские выборы", — утверждает Гончаренко.

По его словам, это обсуждают не на одном, а на многих совещаниях.

Кроме того, он уверен, что партии "Слуга Народа" не будет, поскольку "этот бренд использован", поэтому ожидается что-то новое.

Конец войны в Украине

Гончаренко считает, что завершение боевых действий в Украине зависит от лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

"Путин никакого завершения не хочет. Если Трамп надавит на него достаточно сильно — Путина можно принудить к миру. В противном случае Путин на мир не пойдет", — подчеркнул нардеп.

Что предшествовало

Напомним, издание The Economist сообщило, что Зеленский готовится к проведению выборов в Украине. Сроком там назвали июль.

Впоследствии на эту информацию отреагировали в Офисе Президента. В команде лидера государства отметили, что не было такого совещания о проведении выборов в июле и поручения.

Также информацию СМИ опроверг глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, заседаний по этому поводу не было.