Чи братиме Залужний участь у виборах президента України 2025 — що каже ексголовком ЗСУ

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Reuters

Політичне майбутнє ексголовнокомандувача ЗСУ та посла України у Британії Валерія Залужного залишається однією з головних інтриг. Попри численні спекуляції та запити від представників українських політичних кіл, він не поспішає прояснювати свою позицію щодо участі у виборах.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

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Чи братиме Залужний участь у виборах

Навколо можливих планів Залужного брати участь у виборах президента точаться дискусії. Одні переконані, що він висуне свою кандидатуру на президентських виборах, інші вважають, що він може очолити список політичної сили Володимира Зеленського на виборах до Верховної Ради. Є й ті, хто припускає, що він узагалі не братиме участі у виборах, зважаючи на останні соціологічні дослідження.

Коментуючи ці припущення, сам Залужний заявив, що його позиція залишається незмінною.

"Моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую", — сказав Залужний.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін продовжують "підштовхувати" українського лідера Володимира Зеленського до проведення виборів під час війни.

Також ми повідомляли, що майбутні вибори можуть стати майданчиком для нових політичних сил, які сформуються з військового середовища.