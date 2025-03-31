Будет ли Залужный участвовать в выборах президента Украины 2025 — что говорит экс-главком ВСУ

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Reuters

Политическое будущее экс-главнокомандующего ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного остается одной из главных интриг. Несмотря на многочисленные спекуляции и запросы от представителей украинских политических кругов, он не спешит прояснять свою позицию относительно участия в выборах.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Читайте также:

Будет ли Залужный участвовать в выборах

Вокруг возможных планов Залужного участвовать в выборах президента идут дискуссии. Одни убеждены, что он выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах, другие считают, что он может возглавить список политической силы Владимира Зеленского на выборах в Верховную Раду. Есть и те, кто предполагает, что он вообще не будет участвовать в выборах, учитывая последние социологические опросы.

Комментируя эти предположения, сам Залужный заявил, что его позиция остается неизменной.

"Мой ответ на этот счет не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Разные слухи я не комментирую", — сказал Залужный.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин продолжают "подталкивать" украинского лидера Владимира Зеленского к проведению выборов во время войны.

Также мы сообщали, что предстоящие выборы могут стать площадкой для новых политических сил, которые сформируются из военной среды.