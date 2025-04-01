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У "Слузі народу" пояснили ситуацію з виборами — заява Арахамії

1 квітня 2025 05:05
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Давид Арахамія заявив, що парламентські та президентські вибори відбудуться тільки після війни
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: Пресслужба фракції
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про зустріч в Офісі президента України з приводу підготовки до виборів у липні, яку опублікувало видання Economist. Заявив, що жодних засідань на цю тему не було.

Так Давид Арахамія відповів на питання журналіста Суспільне Новини.

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Очільник президентської фракції зазначив, що питання проведення виборів не обговорюється, і всі парламентські партії та фракції погодилися, що вони відбудуться протягом шести місяців після завершення воєнного стану.

"Всі парламентські партії й групи погодились, що вибори мають відбутися після зняття воєнного стану. І в принципі, наша позиція не змінилася після того", — заявив депутат.

Водночас заступник голови Центральної Виборчої Комісії України Сергій Дубовик повідомив, що підготовка до виборів після війни вимагатиме прийняття спеціального закону про особливості їх проведення. 

Згідно з чинним законодавством, парламентські вибори мають відбутися через 60 днів після завершення воєнного стану, а президентські — через 90. Однак ЦВК вважає, що цього часу буде недостатньо для повноцінної підготовки до виборчого процесу.

Нагадаємо, 30 березня The Economist писало, що Зеленський готується до проведення виборів в Україні вже у липні.

Також ексголовнокомандувач ЗСУ та посол у Британії Валерій Залужний пояснив, чи братиме участь у виборах на посаду президента.

Верховна Рада Давид Арахамія ЦВК вибори Слуга народу парламент
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