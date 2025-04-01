Давид Арахамия заявил, что парламентские и президентские выборы состоятся только после войны

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: Пресс-служба фракции

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о встрече в Офисе президента Украины по поводу подготовки к выборам в июле, которую опубликовало издание Economist. Заявил, что никаких заседаний на эту тему не было.

Так Давид Арахамия ответил на вопрос журналиста Суспільне Новини.

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Глава президентской фракции отметил, что вопрос проведения выборов не обсуждается, и все парламентские партии и фракции согласились, что они состоятся в течение шести месяцев после завершения военного положения.

"Все парламентские партии и группы согласились, что выборы должны состояться после снятия военного положения. И в принципе, наша позиция не изменилась после того", — заявил депутат.

В то же время заместитель председателя Центральной Избирательной Комиссии Украины Сергей Дубовик сообщил, что подготовка к выборам после войны потребует принятия специального закона об особенностях их проведения.

Согласно действующему законодательству, парламентские выборы должны состояться через 60 дней после завершения военного положения, а президентские - через 90. Однако ЦИК считает, что этого времени будет недостаточно для полноценной подготовки к избирательному процессу.

Напомним, 30 марта The Economist писало, что Зеленский готовится к проведению выборов в Украине уже в июле.

Также экс-главнокомандующий ВСУ и посол в Британии Валерий Залужный объяснил, будет ли участвовать в выборах на пост президента.