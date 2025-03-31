Офіс Президента спростував інформацію про вибори в Україні в липні

Виборча дільниця. Фото ілюстративне: УНІАН

В Офісі Президента України відреагували на інформацію ЗМІ про підготовку до виборів у липні цього року. Там спростували її та заявили про фейк.

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела в уряді та ОП у понеділок, 31 березня.

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Спростування інформації про вибори

Джерело в команді Зеленського зазначило, що не було такої наради щодо проведення виборів у липні та доручення.

За словами співрозмовника видання, наразі ключове — досягнення миру, тому говорити про підготовку до виборів некоректно.

Крім того, джерело з команди пʼятого президента України Петра Порошенка зазначив, що наразі шансів на закінчення війни і швидкі вибори практично немає.

Через повномасштабне російське вторгнення Україна змушена була відкласти президентські та парламентські вибори.

Згідно з українським законодавством і Конституцією, проведення виборів заборонене під час дії воєнного стану.

У лютому Президент України Володимир Зеленський підписав закони, що передбачають продовження воєнного стану та мобілізації в Україні до 9 травня 2025 року.

Нагадаємо, 30 березня The Economist писало, що Зеленський готується до проведення виборів в Україні вже у липні.

Також ексголовнокомандувач ЗСУ та посол у Британії Валерій Залужний пояснив, чи братиме участь у виборах на посаду президента.