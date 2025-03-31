Офис Президента опроверг информацию о выборах в Украине в июле

В ОП отреагировали на информацию о подготовке к выборам
В Офисе Президента Украины отреагировали на информацию СМИ о подготовке к выборам в июле этого года. Там опровергли ее и заявили о фейке.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в правительстве и ОП в понедельник, 31 марта.
Опровержение информации о выборах
Источник в команде Зеленского отметил, что не было такого совещания о проведении выборов в июле и поручения.
По словам собеседника издания, сейчас ключевое — достижение мира, поэтому говорить о подготовке к выборам некорректно.
Кроме того, источник из команды пятого президента Украины Петра Порошенко отметил, что сейчас шансов на окончание войны и быстрые выборы практически нет.
Из-за полномасштабного российского вторжения Украина вынуждена была отложить президентские и парламентские выборы.
Согласно украинскому законодательству и Конституции, проведение выборов запрещено во время действия военного положения.
В феврале Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие продление военного положения и мобилизации в Украине до 9 мая 2025 года.
Напомним, 30 марта The Economist писало, что Зеленский готовится к проведению выборов в Украине уже в июле.
Также экс-главнокомандующий ВСУ и посол в Британии Валерий Залужный объяснил, будет ли участвовать в выборах на пост президента.
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