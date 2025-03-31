Офис Президента опроверг информацию о выборах в Украине в июле

Избирательный участок. Фото иллюстративное: УНИАН

В Офисе Президента Украины отреагировали на информацию СМИ о подготовке к выборам в июле этого года. Там опровергли ее и заявили о фейке.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в правительстве и ОП в понедельник, 31 марта.

Читайте также:

Опровержение информации о выборах

Источник в команде Зеленского отметил, что не было такого совещания о проведении выборов в июле и поручения.

По словам собеседника издания, сейчас ключевое — достижение мира, поэтому говорить о подготовке к выборам некорректно.

Кроме того, источник из команды пятого президента Украины Петра Порошенко отметил, что сейчас шансов на окончание войны и быстрые выборы практически нет.

Из-за полномасштабного российского вторжения Украина вынуждена была отложить президентские и парламентские выборы.

Согласно украинскому законодательству и Конституции, проведение выборов запрещено во время действия военного положения.

В феврале Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие продление военного положения и мобилизации в Украине до 9 мая 2025 года.

Напомним, 30 марта The Economist писало, что Зеленский готовится к проведению выборов в Украине уже в июле.

Также экс-главнокомандующий ВСУ и посол в Британии Валерий Залужный объяснил, будет ли участвовать в выборах на пост президента.