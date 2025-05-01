Выборы в Украине — сколько людей поддержали бы Залужного, Буданова и Билецкого

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В случае проведения выборов в Верховную Раду "военные партии" посла в Британии и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и командира Третьей отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого преодолели бы пятипроцентный проходной барьер. Опросы свидетельствуют о наличии стабильной поддержки среди избирателей.

Результаты закрытого опроса опубликовало издание "NV Бизнес".

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Партии Залужного, Буданова и Билецкого

Во втором туре выборов условная партия Залужного может рассчитывать на поддержку более 30% избирателей.

Политические проекты, связанные с Будановым и Билецким, также преодолевают 5% барьер.

"На парламентских выборах условная политическая сила Валерия Залужного получила бы более 30% голосов, ребрендированная "Слуга народа" — около 20%, а "Европейская солидарность" — закрыла бы тройку лидеров с показателем около 6%. При этом пятипроцентный барьер могли бы преодолеть также две отдельные силы, связанные с военными лидерами — Кириллом Будановым и Андреем Билецким", — говорится в материале.

Выборы президента

Относительно выборов лидера Украины, то результаты будут зависеть от того, кто станет главным оппонентом Владимира Зеленского.

В случае выхода во второй тур выборов Владимира Зеленского и Петра Порошенко, действующий глава государства может получить более 70% голосов, а Порошенко — чуть более 25% поддержки избирателей.

Зато в случае, если во втором туре Зеленскому будет противостоять Залужный, действующий лидер потерпит поражение с разрывом более 20%.

Напомним, нардеп Нина Южанина считает, что выборы президента могут обойтись дешевле, чем непродуктивные расходы из бюджета Украины.

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что говорить о проведении выборов можно только после завершения войны.