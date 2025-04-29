Вибори можуть коштувати менше за неефективні витрати — заява нардепки Южаніної

Ніна Южаніна. Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що вибори в Україні можуть обійтися дешевше, ніж непродуктивні витрати з бюджету. Зокрема йдеться про різні "популістські" та непрораховані програми, які не дають тих наслідків, на які очікує Мінекономіки.

Про це Ніна Южаніна сказала в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 29 квітня.

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Южаніна каже, що вибори можуть бути організовані і профінансовані при необхідності.

"Ці витрати з бюджету на цільові, вони сягають до 50 мільярдів, наприклад, за минулий рік, тому тут нема мільярдів гривень", — зазначила нардепка.

За її словами, у резервному фонді на цей рік передбачено до 18 мільярдів гривень, однак були витрати.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що наразі триває підготовка для проведення виборів після війни.

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що наразі говорити про підготовку до виборчого процесу передчасно.