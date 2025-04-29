Выборы могут стоить меньше из-за неэффективных расходов — заявление нардепа Южаниной

Нина Южанина. Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Народный депутат Нина Южанина заявила, что выборы в Украине могут обойтись дешевле, чем непроизводительные расходы из бюджета. В частности, речь идет о различных "популистских" и непросчитанных программах, которые не дают тех результатов, которых ожидает Минэкономики.

Об этом Нина Южанина сказала в эфире Ранок.LIVE во вторник, 29 апреля.

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Южанина говорит, что выборы могут быть организованы и профинансированы при необходимости.

"Эти расходы из бюджета на целевые, они достигают до 50 миллиардов, например, за прошлый год, поэтому здесь нет миллиардов гривен", — отметила нардеп.

По ее словам, в резервном фонде на этот год предусмотрено до 18 миллиардов гривен, однако были расходы.

Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что сейчас идет подготовка для проведения выборов после войны.

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что сейчас говорить о подготовке к избирательному процессу преждевременно.