Верховна Рада готує закон про післявоєнні вибори

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

В умовах воєнного стану, який, імовірно, продовжать і після 9 травня, проводити вибори в Україні неможливо. Натомість уже триває підготовка до післявоєнних виборів. Парламент готує закон про їх проведення.

Про це в інтерв'ю Reuters повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Закон про післявоєнні вибори в Україні

Представник Верховної Ради наголосив, що під час воєнного стану вибори в Україні не проводитимуть, однак післявоєнні вибори у країні відбуватимуться вперше, тому треба узгодити формат їх проведення.

"Ми обговоримо це питання, тому що навіть із теоретичної точки зору нереально провести всі вибори одночасно... Нам обов'язково потрібно врахувати безпекові питання, тому що Росія навряд чи сидітиме, склавши руки", — зазначив Стефанчук.

Також він додав, що наразі головною проблемою для України є РФ. Якби не Росія, Путін і війна, демократичні вибори вже давно відбулися.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, чи можуть вибори відбутися цього літа. Він наголосив, що проведення виборів можливе лише після завершення війни.

Раніше заступник голови Центральної Виборчої комісії Сергій Дубровик пояснив, чому місцеві вибори неможливо провести наприкінці жовтня поточного року. Закон України забороняє проведення будь-яких виборів у період дії воєнного стану.