Місцеві вибори в умовах війни — ЦВК назвала головні умови

Підрахунок голосів на виборах у 2020 році. Фото: УНІАН

Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив, що проведення місцевих виборів 30 жовтня 2025 року, навіть у вибіркових громадах, наразі юридично неможливе без змін до чинного законодавства. Крім того, він звернув увагу на безпеку виборців під час голосування.

Про це Сергій Дубовик заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Місцеві вибори неможливо провести всупереч чинному законодавству

За його словами, на сьогодні прямою перешкодою є закон України "Про правовий режим воєнного стану", який прямо забороняє проведення будь-яких виборів під час його дії. Щоб вибори стали можливими, необхідно внести зміни до цього закону або тимчасово скасувати окремі його положення.

Водночас Дубовик підкреслив, що питання виборів у нинішніх умовах не можна розглядати виключно з юридичної думки. Він звернув увагу на реальну загрозу безпеці через постійні обстріли з боку росії. За його словами, ніхто не може передбачити, в якому регіоні наступного разу країна-агресор завдасть удару.

"Що стосується, скажімо, можливості і неможливості проведення виборів у нас, наша територія перебуває під постійним вогневим враженням, і ми не знаємо, де країна-агресор схоче застосувати свою балістику. Це Кривий Ріг, як ця трагедія, що нещодавно відбулася. Чи завтра цей удар буде нанесений по Івану Франківську, чи Ужгороду? Тому це питання більше політичне", — звернув увагу Дубовик.

Разом з тим представник ЦВК нагадав, що в Україні вже існував досвід часткового проведення виборів. Дубовик наголосив, що для запуску виборчого процесу в жовтні перш за все має бути прийняте відповідне політичне рішення, а також внесені чіткі правові зміни, які дозволять організувати вибори принаймні в окремих громадах.

"Треба скасувати або змінити положення законодавства "Про воєнний стан". І друге, що стосується місць проведення виборів, так було і раніше. Якщо ви пам'ятаєте, Верховна Рада України приймала рішення про неможливість проведення місцевих виборів на тих чи інших територіях. Зокрема, законодавство прямо каже, що на окупованих територіях будь-які види виборів не проводяться. Після цього розпочинався виборчий процес, зокрема і місцевих виборів. І так проходили останні місцеві вибори", — висловився заступник голови ЦВК.

Нагадаємо, цьогоріч у грудні спливає термін повноважень мера Одеси Геннадія Труханова — Новини.LIVE поспілкувалися з головою Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолієм Бойком, щоб дізнатися, чи будуть вибори у місті.

А колишній міністр заявив, що є ознаки, які вказують на підготовку влади до нових виборів. Таку ж думку висловив й нардеп Олексій Гончаренко, який сказав, що Офіс Президента нібито готує сценарії проведення виборів в Україні.

Своєю чергою голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що жодних зібрань політиків на тему виборів не відбувалося.