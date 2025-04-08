Местные выборы в условиях войны — ЦИК назвала главные условия

Подсчет голосов на выборах в 2020 году. Фото: УНИАН

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что проведение местных выборов 30 октября 2025 года, даже в выборочных общинах, пока юридически невозможно без изменений в действующее законодательство. Кроме того, он обратил внимание на безопасность избирателей во время голосования.

Об этом Сергей Дубовик заявил в эфире Ранок.LIVE.

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По его словам, на сегодня прямым препятствием является закон Украины "О правовом режиме военного положения", который прямо запрещает проведение любых выборов во время его действия. Чтобы выборы стали возможными, необходимо внести изменения в этот закон или временно отменить отдельные его положения.

В то же время Дубовик подчеркнул, что вопрос выборов в нынешних условиях нельзя рассматривать исключительно с юридической точки зрения. Он обратил внимание на реальную угрозу безопасности из-за постоянных обстрелов со стороны России. По его словам, никто не может предсказать, в каком регионе в следующий раз страна-агрессор нанесет удар.

"Что касается, скажем, возможности и невозможности проведения выборов у нас, наша территория находится под постоянным огневым поражением, и мы не знаем, где страна-агрессор захочет применить свою баллистику. Это Кривой Рог, как эта недавно произошедшая трагедия. Завтра этот удар будет нанесен по Ивану Франковску, или Ужгороду? Поэтому этот вопрос больше политический", — обратил внимание Дубовик.

Вместе с тем представитель ЦИК напомнил, что в Украине уже существовал опыт частичного проведения выборов. Дубовик отметил, что для запуска избирательного процесса в октябре прежде всего должно быть принято соответствующее политическое решение, а также внесены четкие правовые изменения, которые позволят организовать выборы по крайней мере в отдельных общинах.

"Надо отменить или изменить положения законодательства "О военном положении". И второе, что касается мест проведения выборов, так было и раньше. Если вы помните, Верховная Рада Украины принимала решение о невозможности проведения местных выборов на тех или иных территориях. В частности, законодательство прямо говорит, что на оккупированных территориях любые виды выборов не проводятся. После этого начинался избирательный процесс, в том числе и местных выборов. И так проходили последние местные выборы", — высказался заместитель председателя ЦИК.

Напомним, в этом году в декабре истекает срок полномочий мэра Одессы Геннадия Труханова — Новини.LIVE пообщались с председателем Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолием Бойко, чтобы узнать, будут ли выборы в городе.

А бывший министр заявил, что есть признаки, указывающие на подготовку власти к новым выборам. Такое же мнение высказал и нардеп Алексей Гончаренко, который сказал, что Офис Президента якобы готовит сценарии проведения выборов в Украине.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что никаких собраний политиков на тему выборов не происходило.