Верховная Рада готовит закон о послевоенных выборах

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

В условиях военного положения, которое, вероятно, продолжат и после 9 мая, проводить выборы в Украине невозможно. Зато уже идет подготовка к послевоенным выборам. Парламент готовит закон об их проведении.

Об этом в интервью Reuters сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Закон о послевоенных выборах в Украине

Представитель Верховной Рады отметил, что во время военного положения выборы в Украине не будут проводить, однако послевоенные выборы в стране будут проходить впервые, поэтому нужно согласовать формат их проведения.

"Мы обсудим этот вопрос, потому что даже с теоретической точки зрения нереально провести все выборы одновременно... Нам обязательно нужно учесть вопросы безопасности, потому что Россия вряд ли будет сидеть, сложа руки", — отметил Стефанчук.

Также он добавил, что сейчас главной проблемой для Украины является РФ. Если бы не Россия, Путин и война, демократические выборы уже давно состоялись.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, могут ли выборы состояться этим летом. Он отметил, что проведение выборов возможно только после завершения войны.

Ранее заместитель председателя Центральной Избирательной комиссии Сергей Дубровик объяснил, почему местные выборы невозможно провести в конце октября текущего года. Закон Украины запрещает проведение любых выборов в период действия военного положения.