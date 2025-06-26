Выборы в Украине после завершения военного положения поддерживают 57% украинцев, - опрос

Люди идут по улице. Иллюстративное фото: УНИАН

Обновленный опрос общественного мнения свидетельствует, что большинство украинцев готовы вернуться к избирательному процессу после прекращения боевых действий, даже если мир будет лишь временным. Доля тех, кто выступает за проведение выборов, несколько сократилась.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в июне тремя социологическими организациями: Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус", Центром SOCIS и аналитическим бюллетенем "Барометр общественных настроений"

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Результаты опроса

Согласно результатам исследования, 57,6% граждан считают, что после прекращения военного положения следует провести выборы. Еще 4,3% поддерживают идею ограничиться только местными выборами, тогда как 33,1% за то, что бы отложить голосование. Еще более 5% не смогли определиться с позицией.

По сравнению с мартом 2025 года, доля тех, кто выступает за проведение выборов, несколько сократилась, тогда как выросло количество сторонников отсрочки.

Сколько украинцев "за" выборы после военного положения. Фото: SOCIS

Также украинцев спросили, кого бы они поддержали на президентских выборах, если бы те состоялись в ближайшее время.

Наибольшую поддержку среди всех опрошенных (21,8%) получил действующий президент Владимир Зеленский. Если считать только тех, кто уже определился и точно пойдет на выборы, его рейтинг растет до 30,9%.

На второй позиции — бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Его поддерживают 19,6% всех респондентов и 27,7% среди тех, кто определился.

Третью строчку занимает пятый президент Украины Петр Порошенко (4,5% и 6,3% соответственно), за ним следуют Дмитрий Разумков (3,8% и 5,4%) и руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов (3,7% и 5,2%).

Рейтинг вероятных кандидатов. Фото: SOCIS

Опрос проводился методом личного интервью с 6 по 11 июня 2025 года. В нем приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование не охватывало временно оккупированные территории, включая Крым, а также регионы, где продолжаются активные боевые действия. Погрешность выборки составляет примерно ±2,6%.

Ранее опрос показал, каким институтам украинцы доверяют больше.

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