Выборы в Украине после завершения военного положения поддерживают 57% украинцев, - опрос

Сколько украинцев "за" выборы в случае перемирия — данные опроса
Обновленный опрос общественного мнения свидетельствует, что большинство украинцев готовы вернуться к избирательному процессу после прекращения боевых действий, даже если мир будет лишь временным. Доля тех, кто выступает за проведение выборов, несколько сократилась.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в июне тремя социологическими организациями: Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус", Центром SOCIS и аналитическим бюллетенем "Барометр общественных настроений"
Результаты опроса
Согласно результатам исследования, 57,6% граждан считают, что после прекращения военного положения следует провести выборы. Еще 4,3% поддерживают идею ограничиться только местными выборами, тогда как 33,1% за то, что бы отложить голосование. Еще более 5% не смогли определиться с позицией.
По сравнению с мартом 2025 года, доля тех, кто выступает за проведение выборов, несколько сократилась, тогда как выросло количество сторонников отсрочки.
Также украинцев спросили, кого бы они поддержали на президентских выборах, если бы те состоялись в ближайшее время.
Наибольшую поддержку среди всех опрошенных (21,8%) получил действующий президент Владимир Зеленский. Если считать только тех, кто уже определился и точно пойдет на выборы, его рейтинг растет до 30,9%.
На второй позиции — бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Его поддерживают 19,6% всех респондентов и 27,7% среди тех, кто определился.
Третью строчку занимает пятый президент Украины Петр Порошенко (4,5% и 6,3% соответственно), за ним следуют Дмитрий Разумков (3,8% и 5,4%) и руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов (3,7% и 5,2%).
Опрос проводился методом личного интервью с 6 по 11 июня 2025 года. В нем приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование не охватывало временно оккупированные территории, включая Крым, а также регионы, где продолжаются активные боевые действия. Погрешность выборки составляет примерно ±2,6%.
Ранее опрос показал, каким институтам украинцы доверяют больше.
Также мы спросили киевлян, слушают ли киевляне русскоязычную музыку.
Читайте Новини.LIVE!