Выборы в Украине во время войны — Рада рассмотрит законопроект

Председатель ВРУ Руслан Стефанчук. Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Верховная Рада сейчас работает над законопроектом о послевоенных выборах. После завершения войны нужно провести выборы, которые будут признаны демократическими в Украине и за ее пределами.

Об этом сообщил председатель ВРУ Руслан Стефанчук в эфире телемарафона 28 июня.

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Стефанчук рассказал, что Верховной Раде нужно проработать вопрос об активном и пассивном избирательном праве для военных на фронте и украинцев, которые находятся за рубежом. Сейчас идет работа с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и ее глава Олег Диденко был на встрече в ВР, чтобы обсудить все нюансы.

"Мы нарабатываем этот законопроект, потому что для проведения следующих выборов нужен новый специальный документ, который будет касаться так называемых послевоенных выборов", — сказал председатель Рады.

Кроме того, Руслан Стефанчук отметил, что также нужно решить как масштабные, так и мелкие вопросы по проведению голосования. Прежде всего, это касается формирования избирательных списков, избирательных участковых комиссий, а также организации проведения выборов: в один или несколько дней.

"Представим, что наступил мир, но в день выборов российская авиация взлетает, опускается, взлетает, опускается и не дает возможность гражданам Украины выполнить свой конституционный долг и право проголосовать на выборах. Поэтому много вызовов связано с завершением войны, все будет зависеть от того, как и когда завершится война", — подчеркнул он.

В то же время спикер парламента подытожил, что Украине удастся найти правильный законодательный компромисс, ведь народные депутаты работают над различными базовыми сценариями для того, чтобы граждане могли воплотить свое конституционное право на выбор.

Напомним, ранее три социологические организации провели опрос у украинцев. Их спросили, считают ли они целесообразным проведение выборов в Украине в случае перемирия.

В то же время в ЦИК назвали реальное количество избирателей за пределами Украины. Большинство из них выехали после начала полномасштабного вторжения РФ.