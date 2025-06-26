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У ЦВК назвали реальну кількість виборців за межами України

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Дата публікації: 26 червня 2025 22:17
Скільки виборців знаходяться за межами України - дані ЦВК
Вибори в Україні. Фото ілюстративне: УНІАН
Ключові моменти Скільки виборців перебувають за межами України

Центральна виборча комісія наразі має повний контроль над 22 мільйонами виборчих адрес по всій території України. При цьому, найактивніші виборці за кордоном — це ті українці, які виїхали після 2022 року.

Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в ефірі програми Ранок.LIVE.

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Скільки виборців перебувають за межами України

Він також спростував поширену оцінку, згідно з якою за межами України перебувають дев’ять мільйонів громадян. За словами Дубовика, ця цифра є завищеною — реальна кількість українців за кордоном, без урахування тих, хто перебуває в Росії, становить близько 4,5–5 мільйонів осіб.

Водночас, якщо додати до цієї статистики ще й 1,2 мільйона громадян, які за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців наразі знаходяться на території РФ, загальна цифра може сягати 7,5 мільйонів. Саме через це, зазначив Дубовик, і виникають розбіжності між різними джерелами інформації.

Особливу увагу заступник голови ЦВК звернув на активність виборців за кордоном.

На його думку, найактивніше голосуватимуть саме ті українці, які виїхали до країн Європейського Союзу після початку повномасштабної війни у 2022 році. Порівняно з представниками старої діаспори, ця частина громадян демонструє вищу політичну залученість.

Нагадаємо, три соціологічні організації провели опитування в українців, чи вважають вони доцільним проведення виборів в Україні у разі перемир'я. 

Раніше, у травні, Сергій Дубовик також пояснював, чому в Україні не можуть провести місцеві вибори. 

ЦВК вибори українці Україна закордон
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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