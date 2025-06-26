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В ЦИК назвали реальное количество избирателей за границей

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2025 22:17
Сколько избирателей находятся за пределами Украины - данные ЦИК
Выборы в Украине. Фото иллюстративное: УНИАН
Ключові моменти Сколько избирателей находятся за пределами Украины

Центральная избирательная комиссия сейчас имеет полный контроль над 22 миллионами избирательных адресов по всей территории Украины. При этом, самые активные избиратели за рубежом - это те украинцы, которые выехали после 2022 года.

Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в эфире программы Ранок.LIVE.

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Сколько избирателей находятся за пределами Украины

Он также опроверг распространенную оценку, согласно которой за пределами Украины находятся девять миллионов граждан. По словам Дубовика, эта цифра является завышенной — реальное количество украинцев за рубежом, без учета тех, кто находится в России, составляет около 4,5-5 миллионов человек.

В то же время, если добавить к этой статистике еще и 1,2 миллиона граждан, которые по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сейчас находятся на территории РФ, общая цифра может достигать 7,5 миллионов. Именно поэтому, отметил Дубовик, и возникают разногласия между различными источниками информации.

Особое внимание заместитель председателя ЦИК обратил на активность избирателей за рубежом.

По его мнению, активнее всего будут голосовать именно те украинцы, которые выехали в страны Европейского Союза после начала полномасштабной войны в 2022 году. По сравнению с представителями старой диаспоры, эта часть граждан демонстрирует более высокую политическую вовлеченность.

Напомним, три социологические организации провели опрос у украинцев, считают ли они целесообразным проведение выборов в Украине в случае перемирия.

Ранее, в мае, Сергей Дубовик также объяснял, почему в Украине не могут провести местные выборы.

ЦИК выборы украинцы Украина заграница
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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