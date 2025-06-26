Сколько избирателей находятся за пределами Украины - данные ЦИК

Выборы в Украине. Фото иллюстративное: УНИАН

Центральная избирательная комиссия сейчас имеет полный контроль над 22 миллионами избирательных адресов по всей территории Украины. При этом, самые активные избиратели за рубежом - это те украинцы, которые выехали после 2022 года.

Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в эфире программы Ранок.LIVE.

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Он также опроверг распространенную оценку, согласно которой за пределами Украины находятся девять миллионов граждан. По словам Дубовика, эта цифра является завышенной — реальное количество украинцев за рубежом, без учета тех, кто находится в России, составляет около 4,5-5 миллионов человек.

В то же время, если добавить к этой статистике еще и 1,2 миллиона граждан, которые по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сейчас находятся на территории РФ, общая цифра может достигать 7,5 миллионов. Именно поэтому, отметил Дубовик, и возникают разногласия между различными источниками информации.

Особое внимание заместитель председателя ЦИК обратил на активность избирателей за рубежом.

По его мнению, активнее всего будут голосовать именно те украинцы, которые выехали в страны Европейского Союза после начала полномасштабной войны в 2022 году. По сравнению с представителями старой диаспоры, эта часть граждан демонстрирует более высокую политическую вовлеченность.

Напомним, три социологические организации провели опрос у украинцев, считают ли они целесообразным проведение выборов в Украине в случае перемирия.

Ранее, в мае, Сергей Дубовик также объяснял, почему в Украине не могут провести местные выборы.