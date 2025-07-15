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Комитет Рады одобрил продление военного положения и мобилизации

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 11:37
Комитет Рады одобрил продление военного положения и мобилизации
Украинские военные с оружием. Фото: Генштаб ВСУ

Комитет Рады по вопросам обороны 16-й раз одобрил продление военного положения и мобилизации в Украине. Решение было принято единогласно.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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По словам Железняка, решение о продлении мобилизации и военного положения было принято единогласно.

"Сегодня будет и решение в парламенте (надо на каждое 226+ голосов)", — отметил нардеп.

мобілізація і воєнний стан
Сообщение Железняка в Х

Напомним, 14 июля президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Документы предусматривают пролонгацию срока действия военного положения и мобилизации еще на 90 дней — с 7 августа до 5 ноября 2025 года.

Верховная Рада военное положение мобилизация война в Украине війна
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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