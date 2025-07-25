Военное положение продлили на 90 дней - Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 июля, подписал законы о продлении действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

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Продолжение мобилизации

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Законы о продлении срока действия военного положения в Украине (№ 4525-IX) и проведения всеобщей мобилизации (№ 4525-IX)", — говорится в сообщении.

Согласно документам, действие военного положения продлили еще на 90 дней с 7 августа 2025 года. Также это касается и о проведении всеобщей мобилизации.

"Такие решения аргументированы продолжающейся вооруженной агрессией российской федерации против Украины", — добавили в парламенте.

Скриншот поста Верховной Рады

Напомним, 14 июля президент подал законопроект о продлении военного положения.

А 15 июля комитет Рады по вопросам обороны в шестнадцатый раз одобрил продление военного положения и мобилизации.