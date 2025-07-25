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Зеленский встретился с бойцами НГУ, которые проходят обучение

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 16:50
Зеленский посетил тренировочные локации Нацгвардии и встретился с ранеными бойцами
Игорь Клименко, Александр Пивненко и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 июля, посетил учебно-тренировочные локации Национальной гвардии. Он пообщался с воинами, которые проходят подготовку.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Зеленский пообщался с бойцами НГУ

Глава государства отметил, что сильная подготовка военных — это сила украинской армии и безопасность государства. По его словам, важно, чтобы это было профессионально и эффективно.

"Обучение воинов Национальной гвардии Украины, подготовка экипажей танков и БМП, операторов ударных, разведывательных и логистических дронов. Нацгвардейцы используют современные тренажеры и условия занятий, максимально приближенные к боевым", — отметил Зеленский.

Он поблагодарил инструкторов и всех, кто работает с воинами. Кроме того, украинский лидер выразил благодарность военным.

Воины, которые проходят восстановление

Зеленский также встретился с воинами, которые проходят восстановление после ранений. Он поблагодарил их за службу и защиту страны.

Глава государства отметил защитников и медиков наградами:

  • орденами "За мужество" II и III степеней;
  • медалями "За спасенную жизнь".

"Благодарен за ежедневную работу врачей, за качественную и профессиональную помощь нашим бойцам. Это очень важно — поддержка и возвращение наших героев к обычной жизни", — добавил Зеленский.

Напомним, 25 июля Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

А утром в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения.

Владимир Зеленский война Украина Нацгвардия НГУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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