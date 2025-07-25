Зеленский посетил тренировочные локации Нацгвардии и встретился с ранеными бойцами

Зеленский встретился с бойцами НГУ, которые проходят обучение
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 июля, посетил учебно-тренировочные локации Национальной гвардии. Он пообщался с воинами, которые проходят подготовку.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Зеленский пообщался с бойцами НГУ
Глава государства отметил, что сильная подготовка военных — это сила украинской армии и безопасность государства. По его словам, важно, чтобы это было профессионально и эффективно.
"Обучение воинов Национальной гвардии Украины, подготовка экипажей танков и БМП, операторов ударных, разведывательных и логистических дронов. Нацгвардейцы используют современные тренажеры и условия занятий, максимально приближенные к боевым", — отметил Зеленский.
Он поблагодарил инструкторов и всех, кто работает с воинами. Кроме того, украинский лидер выразил благодарность военным.
Воины, которые проходят восстановление
Зеленский также встретился с воинами, которые проходят восстановление после ранений. Он поблагодарил их за службу и защиту страны.
Глава государства отметил защитников и медиков наградами:
- орденами "За мужество" II и III степеней;
- медалями "За спасенную жизнь".
"Благодарен за ежедневную работу врачей, за качественную и профессиональную помощь нашим бойцам. Это очень важно — поддержка и возвращение наших героев к обычной жизни", — добавил Зеленский.
Напомним, 25 июля Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.
А утром в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения.
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