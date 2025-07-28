Украина и США обсудили совместное производство беспилотников и усиление сотрудничества

Джули Дэвис и Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Украина и Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать диалог в сфере обороны. В частности, стороны обсудили совместное производство беспилотников.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram в понедельник, 28 июля

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Шмыгаль рассказал, что сегодня была встреча в Киеве с:

временно поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис;

атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине бригадным генералом Брэдом Николсоном;

командующим SAG-U и NSATU генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

Встреча представителей США и Украины. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр обороны поблагодарил Штаты, лидера Дональда Трампа и Конгресс за поддержку. В частности, за анонсирование передачи Patriot и дальнобойного оружия. По словам Шмыгаля, это важно для защиты людей от российских обстрелов.

Стороны обменялись мнениями по реализации договоренностей в сфере оборонной помощи и обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества, в частности в направлении совместного производства беспилотников.

Джули Дэвис. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Готовим новые важные проекты. Подвели итоги встречи в формате "Рамштайн". Выразил благодарность за участие министра обороны Пита Хегсета. Важно провести следующее заседание в очном формате уже в ближайшее время", — отметил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

По его словам, достижение длительного мира через силу остается целью. Он убежден, что этого удастся достичь при лидерстве США.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, 25 июля Зеленский анонсировал технологическую ставку по дронам. Он сообщил об утвержденном плане.

Ранее глава государства сообщил о производстве дронов-перехватчиков в Украине. США уже готовы покупать их.