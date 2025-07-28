Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина и США обсудили совместное производство беспилотников

Украина и США обсудили совместное производство беспилотников

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 14:39
Украина и США обсудили совместное производство беспилотников и усиление сотрудничества
Джули Дэвис и Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Украина и Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать диалог в сфере обороны. В частности, стороны обсудили совместное производство беспилотников.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram в понедельник, 28 июля

Реклама
Читайте также:

Сотрудничество Украины и США

Шмыгаль рассказал, что сегодня была встреча в Киеве с:

  • временно поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис;
  • атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине бригадным генералом Брэдом Николсоном;
  • командующим SAG-U и NSATU генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.
Зустріч США та України
Встреча представителей США и Украины. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр обороны поблагодарил Штаты, лидера Дональда Трампа и Конгресс за поддержку. В частности, за анонсирование передачи Patriot и дальнобойного оружия. По словам Шмыгаля, это важно для защиты людей от российских обстрелов.

Стороны обменялись мнениями по реализации договоренностей в сфере оборонной помощи и обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества, в частности в направлении совместного производства беспилотников.

Джулі Девіс
Джули Дэвис. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Готовим новые важные проекты. Подвели итоги встречи в формате "Рамштайн". Выразил благодарность за участие министра обороны Пита Хегсета. Важно провести следующее заседание в очном формате уже в ближайшее время", — отметил Шмыгаль.

Денис Шмигаль
Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

По его словам, достижение длительного мира через силу остается целью. Он убежден, что этого удастся достичь при лидерстве США.

null
Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, 25 июля Зеленский анонсировал технологическую ставку по дронам. Он сообщил об утвержденном плане.

Ранее глава государства сообщил о производстве дронов-перехватчиков в Украине. США уже готовы покупать их.

Денис Шмыгаль США Минобороны беспилотники Украина сотрудничество
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации