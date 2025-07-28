Украина и США обсудили совместное производство беспилотников и усиление сотрудничества

Украина и США обсудили совместное производство беспилотников
Украина и Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать диалог в сфере обороны. В частности, стороны обсудили совместное производство беспилотников.
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram в понедельник, 28 июля
Сотрудничество Украины и США
Шмыгаль рассказал, что сегодня была встреча в Киеве с:
- временно поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис;
- атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине бригадным генералом Брэдом Николсоном;
- командующим SAG-U и NSATU генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.
Министр обороны поблагодарил Штаты, лидера Дональда Трампа и Конгресс за поддержку. В частности, за анонсирование передачи Patriot и дальнобойного оружия. По словам Шмыгаля, это важно для защиты людей от российских обстрелов.
Стороны обменялись мнениями по реализации договоренностей в сфере оборонной помощи и обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества, в частности в направлении совместного производства беспилотников.
"Готовим новые важные проекты. Подвели итоги встречи в формате "Рамштайн". Выразил благодарность за участие министра обороны Пита Хегсета. Важно провести следующее заседание в очном формате уже в ближайшее время", — отметил Шмыгаль.
По его словам, достижение длительного мира через силу остается целью. Он убежден, что этого удастся достичь при лидерстве США.
Напомним, 25 июля Зеленский анонсировал технологическую ставку по дронам. Он сообщил об утвержденном плане.
Ранее глава государства сообщил о производстве дронов-перехватчиков в Украине. США уже готовы покупать их.
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