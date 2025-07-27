Переговори Путіна і Трампа — у США втрачають терпіння

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння через безрезультативні переговори щодо війни в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхні розмови ні до чого не призводять і обстріли українських міст далі продовжуються.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News.

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Рубіо розповів, що попри "хороші розмови" з російським диктатором це ні до чого не призводить, тому час діяти і Трамп чітко дав зрозуміти це. Так держсекретар США висловився про встановлений президентом 50-денний термін щодо РФ і заявив, що американський лідер більше не хоче чекати.

"Він не хоче більше чекати, поки Росія щось зробить, щоб закінчити цю війну, яка не його, але він хоче її завершення. Знаєте, з січня цього року понад 100 тисяч російських солдатів загинуло лише на російському боці... Багато в цій взаємодії було про гру на час і тактику затримки, щоб здавалося, ніби вони хочуть миру, але насправді ні. Він не потрапить у пастку нескінченних розмов про переговори", — наголосив Марко Рубіо.

Водночас він назвав Трампа гарним перемовником. Мовляв, президенту США "подобається ця частина роботи".

"Наша робота — складати ці угоди, доводити їх зазвичай до 95% згоди, а потім він приходить і завершує справу, чи то в торгівлі, чи, сподіваємось, у питаннях миру. Це його роль, і вона дуже впливова. Ті останні 5%, ті останні кроки завжди найважчі в будь-яких переговорах", — зазначив держсекретар Штатів.

Крім цього, Рубіо визнав, що без допомоги Китаю та Ірану Кремль не зміг би так довго продовжувати війну.

Нагадаємо, раніше Трамп припустив, коли на РФ можуть накласти вторинні санкції. Він вважає, що обмеження буде введено раніше, ніж за 50 днів.

Водночас аналітики ISW пояснили, чому РФ відкладає зустріч Зеленського з Путіним. Москва лише вдає зацікавленість у переговорах.