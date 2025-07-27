Переговоры Путина и Трампа — в США теряют терпение

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за безрезультатных переговоров о войне в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным. Их разговоры ни к чему не приводят и обстрелы украинских городов дальше продолжаются.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

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Рубио рассказал, что несмотря на "хорошие разговоры" с российским диктатором это ни к чему не приводит, поэтому время действовать и Трамп четко дал понять это. Так госсекретарь США высказался об установленном президентом 50-дневном сроке по РФ и заявил, что американский лидер больше не хочет ждать.

"Он не хочет больше ждать, пока Россия что-то сделает, чтобы закончить эту войну, которая не его, но он хочет ее завершения. Знаете, с января этого года более 100 тысяч российских солдат погибло только на российской стороне... Много в этом взаимодействии было об игре на время и тактике задержки, чтобы казалось, будто они хотят мира, но на самом деле нет. Он не попадет в ловушку бесконечных разговоров о переговорах", — подчеркнул Марко Рубио.

В то же время он назвал Трампа хорошим переговорщиком. Мол, президенту США "нравится эта часть работы".

"Наша работа — составлять эти соглашения, доводить их обычно до 95% согласия, а потом он приходит и завершает дело, или в торговле, или, надеемся, в вопросах мира. Это его роль, и она очень влиятельна. Те последние 5%, те последние шаги всегда самые тяжелые в любых переговорах", — отметил госсекретарь Штатов.

Кроме этого, Рубио признал, что без помощи Китая и Ирана Кремль не смог бы так долго продолжать войну.

Напомним, ранее Трамп предположил, когда на РФ могут наложить вторичные санкции. Он считает, что ограничения будут введены раньше, чем через 50 дней.

В то же время аналитики ISW объяснили, почему РФ откладывает встречу Зеленского с Путиным. Москва лишь делает вид заинтересованности в переговорах.