Вторинні санкції на Росію — Трамп відповів, коли це станеться

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про вторинні санкції щодо Росії. За його словами, вони можуть бути накладені раніше, ніж за 50 днів.

Про це Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами.

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Журналісти запитали щодо вторинних санкцій проти Росії.

"Ми розглядаємо всю ситуацію. Можливо, накладемо вторинні санкції раніше, ніж за 50 днів. Можливо, так", — відповів Трамп.

Нагадаємо, 21 липня Британія запровадила новий пакет санкцій проти "тіньового флоту" Росії.

Раніше посли ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Керівник ОП Андрій Єрмак розповів подробиці.