Вторичные санкции против России — Трамп ответил, когда это произойдет

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о вторичных санкциях в отношении России. По его словам, они могут быть наложены раньше, чем через 50 дней.

Об этом Дональд Трамп сказал во время общения с журналистами.

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Журналисты спросили относительно вторичных санкций против России.

"Мы рассматриваем всю ситуацию. Возможно, наложим вторичные санкции раньше, чем через 50 дней. Возможно, да", — ответил Трамп.

Напомним, 21 июля Великобритания ввела новый пакет санкций против "теневого флота" России.

Ранее послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России. Руководитель ОП Андрей Ермак рассказал подробности.