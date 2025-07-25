Вторичные санкции против России — Трамп ответил, когда это произойдет

Трамп предположил, когда на РФ могут наложить вторичные санкции
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Дата публикации 25 июля 2025 18:53
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о вторичных санкциях в отношении России. По его словам, они могут быть наложены раньше, чем через 50 дней.
Об этом Дональд Трамп сказал во время общения с журналистами.
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Журналисты спросили относительно вторичных санкций против России.
"Мы рассматриваем всю ситуацию. Возможно, наложим вторичные санкции раньше, чем через 50 дней. Возможно, да", — ответил Трамп.
Напомним, 21 июля Великобритания ввела новый пакет санкций против "теневого флота" России.
Ранее послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России. Руководитель ОП Андрей Ермак рассказал подробности.
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