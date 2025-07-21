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Велика Британія вдарила новими санкціями по "тіньовому флоту" РФ

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 20:14
Велика Британія наклала нові санкції на тіньовий флот РФ
Російський танкер. Фото: Reuters

Велика Британія запровадила черговий пакет санкцій проти "тіньового флоту" Росії. Нові обмеження мають знизити доходи країни-агресорки від продажу та транспортування нафти.

Про це 21 липня повідомили на сайті британського уряду.

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Нові санкції проти "тіньового флоту" РФ

Британія запровадила нові санкції проти 135 нафтових танкерів, які належать до так званого "тіньового флоту", що використовується Росією для прихованого експорту нафти. За даними британського уряду, від початку 2024 року ці судна перевезли російської нафти на суму понад 24 млрд доларів.

Окрім танкерів, санкції також торкнулися двох компаній-власниць цих суден. Зокрема, одна з них має зв'язки з російським нафтовим гігантом "Лукойл".

"Нові санкції ще більше знищать "тіньовий флот" Путіна і виснажать російську військову скарбничку критично важливими доходами від продажу нафти. Оскільки Путін продовжує тягнути час і зволікати з серйозними мирними переговорами, ми не будемо стояти осторонь. Ми продовжимо використовувати всю міць нашого режиму санкцій для посилення економічного тиску на кожному кроці і стоятимемо пліч-о-пліч з Україною", — заявив британський міністр закордонних справ Девід Леммі.

У британському уряді також зазначили, що санкції країн Заходу вже скоротили доходи Росії від нафти та газу на третину з 2022 року.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, чому так звана "цінова стеля" на російську нафту не працює.

Раніше у Великій Британії також наклали санкції на російських шпигунів та хакерів, які наводили ракети по Маріуполю.

санкції проти Росії санкції нафта Велика Британія флот
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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