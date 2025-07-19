19-й пакет санкції ЄС проти Росії — Жовква розкрив подробиці

Заступник керівника ОП Ігор Жовква. Фото: УНІАН

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна вже розпочала роботу з просування 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. За його словами, є ймовірність, що наступні обмеження теж можуть блокуватися "певними країнами".

Про це Ігор Жовква розповів у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Підготовка 19-го пакета санкцій

"Цей процес буде продовжуватися. Попри те, що ми можемо не виключати, що наступні пакети також можуть блокуватися певними країнами", — зазначив Жовква.

Нагадаємо, що Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії в п'ятницю, 18 липня. Очільник ОП Андрій Єрмак перерахував обмеження, які ввели проти РФ, зокрема, вони стосуються й російської нафти.

Також ми повідомляли, що Словаччина довгий час блокувала 18-й санкційний пакет. Очільник словацького уряду Роберт Фіцо виставляв свої умови.

Додамо, що Велика Британія наклала санкції на російських хакерів та шпигунів. Зокрема, обмеження стосуються причетних до удару по Маріупольському драмтеатру 16 березня 2022 року. Внаслідок обстрілу загинуло близько 300 українців.