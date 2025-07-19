Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Жовква анонсував 19-й пакет санкції ЄС проти РФ — що відомо

Жовква анонсував 19-й пакет санкції ЄС проти РФ — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 17:01
19-й пакет санкції ЄС проти Росії — Жовква розкрив подробиці
Заступник керівника ОП Ігор Жовква. Фото: УНІАН

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна вже розпочала роботу з просування 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. За його словами, є ймовірність, що наступні обмеження теж можуть блокуватися "певними країнами".

Про це Ігор Жовква розповів у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Підготовка 19-го пакета санкцій

"Цей процес буде продовжуватися. Попри те, що ми можемо не виключати, що наступні пакети також можуть блокуватися певними країнами", — зазначив Жовква.

Нагадаємо, що Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії в п'ятницю, 18 липня. Очільник ОП Андрій Єрмак перерахував обмеження, які ввели проти РФ, зокрема, вони стосуються й російської нафти.

Також ми повідомляли, що Словаччина довгий час блокувала 18-й санкційний пакет. Очільник словацького уряду Роберт Фіцо виставляв свої умови.

Додамо, що Велика Британія наклала санкції на російських хакерів та шпигунів. Зокрема, обмеження стосуються причетних до удару по Маріупольському драмтеатру 16 березня 2022 року. Внаслідок обстрілу загинуло близько 300 українців.

санкції проти Росії Європейський союз війна в Україні підготовка блокування
Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації