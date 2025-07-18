Новий пакет санкцій ЄС проти РФ — Зеленський подякував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 18 липня, посли Європейського Союзу схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Президент України Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за це рішення.

Про це глава держави написав у Telegram.

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"Рішення Євросоюзу, для якого ми всі разом активно працювали. Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений. Дякую всім, хто допомагав", — зазначив президент.

Зокрема, він відзначив Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і кожного лідера країн Євросоюзу за консолідацію та спільну принципову позицію.

"Дякую пану Президенту Євроради Антоніу Кошті. Дякую Данії за дійсно сильний початок головування в ЄС. Це потрібне рішення, і потрібне саме зараз як реагування на те, що Росія зробила більш жорстокими удари по наших містах і селах", — написав Зеленський.

Лідер України пояснив, що 18-й пакет санкцій продовжує тиск на російський танкерний флот, і не тільки на самі судна, але й на капітанів тіньового флоту та компанії, які допомагають функціонувати такому фінансуванню вбивств за рахунок нафти.

Крім того, глава держави додав, що Євросоюз запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту — близько 46 доларів за барель.

"У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Вже знаємо, як тиснути", — зауважив Зеленський.



Також він окремо відзначив рішення Євросоюзу про заборону будь-яких транзакцій, що повʼязані з газопроводами системи "Північний потік", будівництво яких було частиною підготовки Путіна до повномасштабної війни.

"Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована. Оперативно готуємо синхронізацію європейських санкцій в Україні й також готуємо нові рішення про санкції — як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції. Слава Україні!", — підсумував лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що Андрій Єрмак перелічив, що увійде до 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

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