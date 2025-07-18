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Главная Новости дня Зеленский поблагодарил ЕС за 18-й пакет санкций против России

Зеленский поблагодарил ЕС за 18-й пакет санкций против России

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 12:02
Новый пакет санкций ЕС против РФ - Зеленский поблагодарил
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В пятницу, 18 июля, послы Европейского Союза одобрили 18-й пакет санкций против России. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за это решение.

Об этом глава государства написал в Telegram.

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"Решение Евросоюза, для которого мы все вместе активно работали. Удалось сделать сильнее 18-й пакет санкций против России за эту войну, и сегодня пакет утвержден. Спасибо всем, кто помогал", — отметил президент.

В частности, он отметил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и каждого лидера стран Евросоюза за консолидацию и общую принципиальную позицию.

"Спасибо господину Президенту Евросовета Антониу Коште. Спасибо Дании за действительно сильное начало председательства в ЕС. Это нужное решение, и нужное именно сейчас как реагирование на то, что Россия сделала более жестокими удары по нашим городам и селам", — написал Зеленский.

Лидер Украины пояснил, что 18-й пакет санкций продолжает давление на российский танкерный флот, и не только на сами суда, но и на капитанов теневого флота и компании, которые помогают функционировать такому финансированию убийств за счет нефти.

Кроме того, глава государства добавил, что Евросоюз вводит более строгое ограничение цены на российскую нефть — около 46 долларов за баррель.

"В координации с другими партнерами в мире будем работать, чтобы прайскеп действительно обрезал российские доходы. Это возможно. Уже знаем, как давить", — отметил Зеленский.

Также он отдельно отметил решение Евросоюза о запрете любых транзакций, связанных с газопроводами системы "Северный поток", строительство которых было частью подготовки Путина к полномасштабной войне.

"Вся инфраструктура российской войны должна быть заблокирована. Оперативно готовим синхронизацию европейских санкций в Украине и также готовим новые решения о санкциях — как на уровне партнеров, так и в украинской юрисдикции. Слава Украине!" — подытожил лидер.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что Андрей Ермак перечислил, что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против РФ.

Ранее мы информировали, что страны ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.

Владимир Зеленский санкции против России санкции ЕС война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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