19-й пакет санкций ЕС против России — Жовква раскрыл подробности

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква. Фото: УНИАН

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина уже начала работу по продвижению 19-го пакета санкций Евросоюза против России. По его словам, есть вероятность, что следующие ограничения тоже могут блокироваться "определенными странами".

Об этом Игорь Жовква рассказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Подготовка 19-го пакета санкций

"Этот процесс будет продолжаться. Несмотря на то, что мы можем не исключать, что следующие пакеты также могут блокироваться определенными странами", — отметил Жовква.

Напомним, что Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России в пятницу, 18 июля. Глава ОП Андрей Ермак перечислил ограничения, которые ввели против РФ, в частности, они касаются и российской нефти.

Также мы сообщали, что Словакия долгое время блокировала 18-й санкционный пакет. Глава словацкого правительства Роберт Фицо выставлял свои условия.

Добавим, что Великобритания наложила санкции на российских хакеров и шпионов. В частности, ограничения касаются причастных к удару по Мариупольскому драмтеатру 16 марта 2022 года. В результате обстрела погибло около 300 украинцев.