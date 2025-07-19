19-й пакет санкций ЕС против России — Жовква раскрыл подробности

Жовква анонсировал 19-й пакет санкций ЕС против РФ — что известно
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина уже начала работу по продвижению 19-го пакета санкций Евросоюза против России. По его словам, есть вероятность, что следующие ограничения тоже могут блокироваться "определенными странами".
Об этом Игорь Жовква рассказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.
Подготовка 19-го пакета санкций
"Этот процесс будет продолжаться. Несмотря на то, что мы можем не исключать, что следующие пакеты также могут блокироваться определенными странами", — отметил Жовква.
Напомним, что Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России в пятницу, 18 июля. Глава ОП Андрей Ермак перечислил ограничения, которые ввели против РФ, в частности, они касаются и российской нефти.
Также мы сообщали, что Словакия долгое время блокировала 18-й санкционный пакет. Глава словацкого правительства Роберт Фицо выставлял свои условия.
Добавим, что Великобритания наложила санкции на российских хакеров и шпионов. В частности, ограничения касаются причастных к удару по Мариупольскому драмтеатру 16 марта 2022 года. В результате обстрела погибло около 300 украинцев.
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