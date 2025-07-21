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Санкції ЄС проти Росії "провалилися" — експерт з енергетики

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 17:23
Санкції на російську нафту — Володимир Омельченко пояснив, чому вони не діють
Володимир Омельченко. Фото: кадр з відео

Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії, зокрема ціновий ліміт на нафту з країни-агресорки. Однак РФ все одно знаходить способи оминути "цінову стелю".

Про це 21 липня в ефірі День.LIVE заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Чому санкції проти РФ не працюють

За словами енергетичного експерта, Росія не втратила обсягів експорту через тіньовий флот та обхідні схеми. Зокрема через те, що співпрацює на альтернативних ринках, які не підтримують санкційну політику ЄС.

"Стеля" абсолютно не діяла та не діє. Основні ринки — це Китай та Індія. Вони не дивляться на санкції з Євросоюзу, вони не бояться санкцій і вони за якою ціною домовляться, за такою і будуть купувати. РФ як експортувала 7 млн барелів нафти щодня, так і продовжує, обсяги не зменшилися", — заявив Омельченко.

Однак у обмежувальних заходах Європи також є у позитивний вплив. Так, росіяни втратили найбільш ліквідний ринок, який дозволяв поставляти нафту дешево та швидко.

"Санкції, які були запроваджені ЄС на початку 2023 року, закрили весь ринок для російської нафти в Європу, а це найбільш ліквідний ринок. Туди нафта йшла по трубах, а це дешевший шлях. А до Китаю треба вести через Сибір, Суецький канал, ця вся логістика цей прибуток з'їдає", — зауважив Омельченко.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Стефанчук розповів про новий пакет санкції США проти Росії, на який дуже скоро очікує Україна.

А також Ігор Жовква заявив, що Євросоюз почав розробляти 19-й пакет обмежень проти країни-агресорки.

санкції проти Росії Європейський союз санкції нафта війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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