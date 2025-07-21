Санкции на российскую нефть — Владимир Омельченко объяснил, почему они не действуют

Владимир Омельченко. Фото: кадр из видео

Евросоюз принял новый пакет санкций против России, в частности ценовой лимит на нефть из страны-агрессора. Однако РФ все равно находит способы обойти "ценовой потолок".

Об этом 21 июля в эфире День.LIVE заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По словам энергетического эксперта, Россия не потеряла объемов экспорта из-за теневого флота и обходных схем. В частности из-за того, что сотрудничает на альтернативных рынках, которые не поддерживают санкционную политику ЕС.

"Потолок" абсолютно не действовал и не действует. Основные рынки — это Китай и Индия. Они не смотрят на санкции из Евросоюза, они не боятся санкций, и они по какой цене договорятся, по такой и будут покупать. РФ как экспортировала 7 млн баррелей нефти ежедневно, так и продолжает, объемы не уменьшились", — заявил Омельченко.

Однако в ограничительных мерах Европы также есть в положительное влияние. Так, россияне потеряли наиболее ликвидный рынок, который позволял поставлять нефть дешево и быстро.

"Санкции, которые были введены ЕС в начале 2023 года, закрыли весь рынок для российской нефти в Европу, а это наиболее ликвидный рынок. Туда нефть шла по трубам, а это более дешевый путь. А в Китай надо вести через Сибирь, Суэцкий канал, эта вся логистика эту прибыль съедает", — отметил Омельченко.

Напомним, председатель Верховной Рады Стефанчук рассказал о новом пакете санкций США против России, который очень скоро ожидает Украина.

А также Игорь Жовква заявил, что Евросоюз начал разрабатывать 19-й пакет ограничений против страны-агрессора.