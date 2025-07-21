Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Санкции ЕС против России "провалились" — эксперт по энергетике

Санкции ЕС против России "провалились" — эксперт по энергетике

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 17:23
Санкции на российскую нефть — Владимир Омельченко объяснил, почему они не действуют
Владимир Омельченко. Фото: кадр из видео

Евросоюз принял новый пакет санкций против России, в частности ценовой лимит на нефть из страны-агрессора. Однако РФ все равно находит способы обойти "ценовой потолок".

Об этом 21 июля в эфире День.LIVE заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Реклама
Читайте также:

Почему санкции против РФ не работают

По словам энергетического эксперта, Россия не потеряла объемов экспорта из-за теневого флота и обходных схем. В частности из-за того, что сотрудничает на альтернативных рынках, которые не поддерживают санкционную политику ЕС.

"Потолок" абсолютно не действовал и не действует. Основные рынки — это Китай и Индия. Они не смотрят на санкции из Евросоюза, они не боятся санкций, и они по какой цене договорятся, по такой и будут покупать. РФ как экспортировала 7 млн баррелей нефти ежедневно, так и продолжает, объемы не уменьшились", — заявил Омельченко.

Однако в ограничительных мерах Европы также есть в положительное влияние. Так, россияне потеряли наиболее ликвидный рынок, который позволял поставлять нефть дешево и быстро.

"Санкции, которые были введены ЕС в начале 2023 года, закрыли весь рынок для российской нефти в Европу, а это наиболее ликвидный рынок. Туда нефть шла по трубам, а это более дешевый путь. А в Китай надо вести через Сибирь, Суэцкий канал, эта вся логистика эту прибыль съедает", — отметил Омельченко.

Напомним, председатель Верховной Рады Стефанчук рассказал о новом пакете санкций США против России, который очень скоро ожидает Украина.

А также Игорь Жовква заявил, что Евросоюз начал разрабатывать 19-й пакет ограничений против страны-агрессора.

санкции против России Европейский союз санкции нефть война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации