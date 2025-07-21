Великобритания наложила новые санкции на теневой флот РФ

Российский танкер. Фото: Reuters

Великобритания ввела очередной пакет санкций против "теневого флота" России. Новые ограничения должны снизить доходы страны-агрессора от продажи и транспортировки нефти.

Об этом 21 июля сообщили на сайте британского правительства.

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Новые санкции против "теневого флота" РФ

Великобритания ввела новые санкции против 135 нефтяных танкеров, которые относятся к так называемому "теневому флоту", используемому Россией для скрытого экспорта нефти. По данным британского правительства, с начала 2024 года эти суда перевезли российской нефти на сумму более 24 млрд долларов.

Кроме танкеров, санкции также коснулись двух компаний-владелиц этих судов. В частности, одна из них имеет связи с российским нефтяным гигантом "Лукойл".

"Новые санкции еще больше уничтожат "теневой флот" Путина и истощат российскую военную копилку критически важными доходами от продажи нефти. Поскольку Путин продолжает тянуть время и медлить с серьезными мирными переговорами, мы не будем стоять в стороне. Мы продолжим использовать всю мощь нашего режима санкций для усиления экономического давления на каждом шагу и будем стоять бок о бок с Украиной", — заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лемми.

В британском правительстве также отметили, что санкции стран Запада уже сократили доходы России от нефти и газа на треть с 2022 года.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко объяснил, почему так называемый "ценовой потолок" на российскую нефть не работает.

Ранее в Великобритании также наложили санкции на российских шпионов и хакеров, которые наводили ракеты по Мариуполю.