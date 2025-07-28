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Трамп хоче скоротити термін для Путіна на завершення війни

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 15:07
50 днів на завершення війни — Трамп зробив заяву
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 28 липня, зробив нову заяву щодо завершення війни в Україні. Він хоче скоротити термін 50 днів, який дав російському диктатору Володимиру Путіну на досягнення мирної угоди.

Про це він сказав під час пресконференції.

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Завершення війни в Україні

"У нас з вами були обговорення, і ми думали, що вже не раз дійшли якогось рішення. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва, вбиває багато людей, і я кажу: так робити не треба. Тож подивимося, що з цього вийде", — сказав Трамп.

За його словами, він "дуже розчарований Путіним", тому планує скоротити свій 50-денний ультиматум для згоди очільника Кремля на перемир'я з Україною, бо "вже знає відповідь".

Зазначимо, що у середині липня президент США дав російському диктатору 50 днів для досягнення мирної угоди з Україною, або США запровадять "руйнівні" санкцій проти Росії.

Раніше голова РНБО Рустем Умєров назвав три основні умови, які українська сторона висунула Росії на переговорах у Стамбулі.

Також стало відомо, що Україна хоче підвищити рівень перемовин для початку предметного обговорення завершення війни.

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Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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