Трамп зустрівся з фон дер Ляєн у Шотландії — що відомо

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп виступив проти зниження тарифів для Євросоюзу. Американський лідер наполягає на 15-відсотковому миті на європейський імпорт.

Про це він заявив під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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27 липня американський президент під час візиту до Шотландії провів офіційну зустріч з очільницею Єврокомісії. У ході розмови вони обговорили умови торгівельної угоди між США та ЄС.

Однак Трамп відмовився йти на поступки та на запитання про "кращу кредитну ставку" чітко відмовив, що не має наміру знижувати відсоток.

"Краща (кредитна ставка для ЄС — ред.) — це нижче? Ні", — коротко відповів Трамп.

Нагадаємо, що наразі експортери з ЄС сплачують базове мито у 4,8% та додаткові 10%, запроваджені у квітні цього року. Видання Financial Times раніше повідомляло, що США та Євросоюз можуть домовитися про збереження загального тарифу на рівні 15%, фактично закріпивши чинний статус-кво.

Водночас раніше Дональд Трамп заявляв про намір підвищити мито на європейські товари до 30% вже з 1 серпня, якщо не буде досягнуто нової угоди.

Раніше Дональд Трамп відреагував на плани президента Франції визнати незалежність Палестини.

А також американський лідер висловився про можливість зустрічі Зеленського та Путіна.