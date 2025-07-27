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Главная Новости дня Трамп отказался снижать тарифы для ЕС

Трамп отказался снижать тарифы для ЕС

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 23:35
Трамп встретился с фон дер Ляйен в Шотландии - что известно
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил против снижения тарифов для Евросоюза. Американский лидер настаивает на 15-процентной пошлине на европейский импорт.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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27 июля американский президент во время визита в Шотландию провел официальную встречу с главой Еврокомиссии. В ходе разговора они обсудили условия торгового соглашения между США и ЕС.

Однако Трамп отказался идти на уступки и на вопрос о "лучшей кредитной ставке" четко отказал, что не намерен снижать процент.

"Лучшая (кредитная ставка для ЕС. — Ред.) — это ниже? Нет", — коротко ответил Трамп.

Напомним, что сейчас экспортеры из ЕС платят базовую пошлину в 4,8% и дополнительные 10%, введенные в апреле этого года. Издание Financial Times ранее сообщало, что США и Евросоюз могут договориться о сохранении общего тарифа на уровне 15%, фактически закрепив действующий статус-кво.

В то же время ранее Дональд Трамп заявлял о намерении повысить пошлины на европейские товары до 30% уже с 1 августа, если не будет достигнуто новое соглашение.

Ранее Дональд Трамп отреагировал на планы президента Франции признать независимость Палестины.

А также американский лидер высказался о возможности встречи Зеленского и Путина.

тарифы Европейский союз США Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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